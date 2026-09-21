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Минфин: часть акций «Аэрофлота» может быть продана в 2026 или 2027 годах

Минфин: часть акций «Аэрофлота» может быть продана в 2026 или 2027 годах

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Часть акций «Аэрофлота» может быть продана в 2026 или 2027 годах – компания готова к сделке, вопрос – лишь в рыночной конъюнктуре.

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