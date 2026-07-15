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От всенародного признания до личных драм: как сложились судьбы 10 главных красавцев советского кино

От всенародного признания до личных драм: как сложились судьбы 10 главных красавцев советского кино

Советский кинематограф подарил зрителю целую плеяду артистов, чья внешность, благородство и магнетизм определяли стандарты мужской красоты для нескольких поколений.

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