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Романцев вспомнил слова Старостина о журналисте: «Дед железным голосом Левитана заявил: «Запомни, Олег, когда тебя хвалят враги, жди беды»

Олег Романцев поделился воспоминаниями о Николае Старостине. Бывший главный тренер «Спартака» высказался о начальнике команды красно-белых перед 100-летним юбилеем клуба.

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