Apple выпустила компьютер из сериала “Severance” – но купить его не получится Компа...

Apple выпустила компьютер из сериала “Severance” – но купить его не получитсяКомпания Apple неожиданно добавила на свой сайт новый компьютер – Lumon Terminal Pro, который на самом деле существует только в мире сериала “Разделение” (Severance).
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