А вы когда-нибудь видели огромную коробку для посылок с зеркалом? Расскажем, где её искать! 8 марта СДЭК установил в центре Сочи праздничную инсталляцию: гигантскую коробку, украшенную цветами.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
А вы когда-нибудь видели огромную коробку для посылок с зеркалом? Расскажем, где её искать! 8 марта СДЭК установил в центре Сочи праздничную инсталляцию: гигантскую коробку, украшенную цветами.