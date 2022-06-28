Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/globallookpress Вашингтон не стал помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому, который получал угрозы от киевских радикалов из-за его планов «приступить к выполнению» минских договоренностей.
Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/globallookpress Вашингтон не стал помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому, который получал угрозы от киевских радикалов из-за его планов «приступить к выполнению» минских договоренностей.
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