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Историк Хомский сообщил о планах радикалов убить Зеленского из-за Донбасса

Историк Хомский сообщил о планах радикалов убить Зеленского из-за Донбасса

Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/globallookpress Вашингтон не стал помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому, который получал угрозы от киевских радикалов из-за его планов «приступить к выполнению» минских договоренностей.

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