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Царьград

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Алименты в Казахстане с 2026 года будут зачисляться на спецсчет

Алименты в Казахстане с 2026 года будут зачисляться на спецсчет

Министерство юстиции Республики Казахстан сообщает, что с 25 августа 2026 года в стране вводится обновлённый порядок перечисления алиментов.

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