Белый дом призвал Киев к реформам для дальнейшей военной поддержки

Заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Майкл Пайл направил украинскому руководству письмо с перечнем реформ, которые Киеву необходимо провести для дальнейшего получения военной помощи со стороны Вашингтона.
Заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Майкл Пайл направил украинскому руководству письмо с перечнем реформ, которые Киеву необходимо провести для дальнейшего получения военной помощи со стороны Вашингтона.
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