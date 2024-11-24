Общий вид пулемёта «Тип 73», предположительно сфотографированного в зоне СВО. Северокорейский пулемёт «Тип 73», как, в общем, и всё, что связано с Северной Кореей, вещь не сильно изученная и довольно редкая.
Северокорейский пулемёт в зоне СВО
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Т.е, наши славные енаралы даже пулемётами армию не смогли обеспечить!!! И теперь, некоторых из них, наконец-то арестовали, но судить будут как простых воров и взяточников, а не как агентов НАТО, составивших конкретный урон ВС России!!
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13 час.
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