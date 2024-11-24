Северокорейский пулемёт в зоне СВО

Вячеслав Денисов

Т.е, наши славные енаралы даже пулемётами армию не смогли обеспечить!!! И теперь, некоторых из них, наконец-то арестовали, но судить будут как простых воров и взяточников, а не как агентов НАТО, составивших конкретный урон ВС России!!