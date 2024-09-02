В сентябре изменится график движения поездов D1 через «Беговую»

В связи с развитием инфраструктуры на станции Можайск, а также на перегонах Талдом – Каналстрой и Москва-Бутырская – Бескудниково со 2 сентября изменится расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов.