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ВОЗ: пандемия COVID-19 унесла жизни более 7 млн человек по всему миру

Пандемия COVID-19 унесла жизни более 7,1 миллиона человек по всему миру. Об этом ТАСС сообщил глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев, отметив, что инфекция постепенно переходит в разряд сезонных заболеваний.

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