В Португалии произошел сбой системы, координирующей службы спасения

Сбой в португальской компьютерной системе INEM, координирующей работу служб спасения, пожарных и скорой помощи, заставил операторов снова взяться за бумагу и ручки, 15 ноября сообщает издание SIC Notícias.
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