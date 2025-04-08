В России изменят правила охоты на трех животных

Минприроды России захотело изменить правила охоты на вальдшнепов, бобров и ондатр. Соответствующие поправки министерство предложило внести в действующие правила охоты, законопроект опубликован на федеральном портале общественных обсуждений законопроектов.
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