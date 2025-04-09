Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Юрий Пережогин
    Абсолютно НИКТО, не имеет право останавливать реанимационную машину, если дорога не заминирована, будь в том кортеже ...В Пятигорске авто...
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Это было больно: украинка в конгрессе США поддержала передачу территорий России и отставку Зеленского

Это было больно: украинка в конгрессе США поддержала передачу территорий России и отставку Зеленского

БлокнотРУ Глава киевского режима Владимир Зеленский получил неожиданный удар от члена конгресса США, уроженки Украины Виктории Спартц, которая заявила, что Киев должен передать России освобожденные ей территории.

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