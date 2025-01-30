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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэмс Чарания: «Сакраменто» получил десятки звонков по Де’Аарону Фоксу, включая интерес со стороны «Сперс»

«За первые 30 часов после моего сообщения «Сакраменто» получил десятки звонков с предложениями по Фоксу.

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