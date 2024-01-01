«Я не хочу, как Настя Заворотнюк» — Наталья Бочкарева отказалась от будущего как у Моей Прекрасной Няни

Звезда сериала «Букины» Наталья Бочкарёва в интервью нашему изданию решила вспомнить прошлое, когда она и Анастасия Заворотнюк играли в одном театре под руководством Олега Табакова, и как раз в тот период в 2003-ем году, Заворотнюк утвердили на роль няни Вики.
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