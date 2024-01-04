Пять главных уловок мошенников назвали в МВД Новосибирской области

Будьте бдительны, если: 1. Вам предлагают перечислить предоплату за покупку товара или оказание услуг, информация о которых размещена в интернете, в соцсетях или на сайтах по продаже какого-либо товара (автозапчасти, техника, средства связи, животные и пр.
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