Председатель СК России поручил доложить о ходе доследственной проверки по факту получения термических ожогов жителем Челябинской области

Следственными органами СУ СК России по Челябинской области проводится доследственная проверка по ст. 118 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) по факту получения термических ожогов жителем Челябинской области.
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