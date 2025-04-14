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Спички - не игрушка

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  • Владимир Иванов
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«Готовы наказать Армению»: Ильхам Алиев ждет повода для похода на Ереван

«Готовы наказать Армению»: Ильхам Алиев ждет повода для похода на Ереван

БлокнотРУ Ильхам Алиев продолжает «держать в тонусе» правительство и граждан Армении. После победоносного для Азербайджана завершения конфликта в Нагорном Карабахе он то угрожает армянам полной потерей государственности, то становится мягче.

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