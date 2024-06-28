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Пятеро взрослых и двое детей погибли в мучениях: Суд вынес приговор поджигателю в Москве

Пятеро взрослых и двое детей погибли в мучениях: Суд вынес приговор поджигателю в Москве

Суд вынес приговор неоднократно судимому поджигателю в Москве. 60-летний Юрий Хомченко погубил пятерых взрослых и двоих детей, которые погибли в мучениях.

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