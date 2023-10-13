Экс-премьер Израиля разозлился после вопроса о детях в Газе

Бывший премьер Израиля отказал палестинцам в праве на медицинскую помощь. Неожиданно жесткое и эмоциональное заявление Нафтали Беннет, возглавлявший кабинет министров в начале десятилетия, сделал в интервью британскому телеканалу Sky News в ответ на вопрос ведущего о том, какое будущее ждет сотни пострадавших во время обстрелов палестинских детей.
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