08,02,25 Суджа - Уланок Боевые действия в районе Суджи. Обстрел со стороны ВС РФ позиции ВСУ западнее населённого пункта Уланок.
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08,02,25 Суджа - Уланок Боевые действия в районе Суджи. Обстрел со стороны ВС РФ позиции ВСУ западнее населённого пункта Уланок.
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