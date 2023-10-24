Более 75 ударов ВСУ зафиксировано в Горностаевском округе на Херсонщине

Украинские боевики нанесли свыше 75 ударов по населённым пунктам Горностаевского округа.Наиболее интенсивному обстрелу подверглись: южная часть Горностаевки, береговая линия от райцентра до Каир, южнее по направлению к Каховскому району, участок местности от Горностаевки до Заводовки.
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