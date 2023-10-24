Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    И эти упыри картавят о холокосте!?!?!?Самое страшное пр...
  • Marina Bubon
    Ну и п@@@@й в Америку! Какого х@я тебе здесь надо?!😡🤮Мигрант выстрелил...
  • Владимир Черноморский
    Просто в шоке выходишь в город и везде вот эти бородачи до чего довели страну я не знаю что стало со страной до чего ...Бастрыкин требует...

Более 75 ударов ВСУ зафиксировано в Горностаевском округе на Херсонщине

Более 75 ударов ВСУ зафиксировано в Горностаевском округе на Херсонщине

Украинские боевики нанесли свыше 75 ударов по населённым пунктам Горностаевского округа.Наиболее интенсивному обстрелу подверглись: южная часть Горностаевки, береговая линия от райцентра до Каир, южнее по направлению к Каховскому району, участок местности от Горностаевки до Заводовки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх