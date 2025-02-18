Станислав Садал...
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Станислав Садальский

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Свежие комментарии

  • Александр
    Дебилы, б...ьВ Одессе в ночь н...
  • Влдимир
    Согласен с предыдущим мнением. Пытался пять раз увидеть новые лица. Но. Как только облезлый кот и иже с ними выходят ...Мое презрение уча...
  • Vitalich
    Гейровидение - блевотинаСмотрел полуфинал...

Мы точно этим ребятам изАбхазии- должны бесплатное электричество поставлять?

Мы точно этим ребятам изАбхазии- должны бесплатное электричество поставлять?

Политик Гунба заявил о попытке срыва президентских выборов в Абхазии…Для меня, если честно, новости из Абхазии, как новости из Африканских стран - ничего не понятно и имена африканские - Гунба, Мганга, Банумба и т.

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