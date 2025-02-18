Мы точно этим ребятам изАбхазии- должны бесплатное электричество поставлять?

Политик Гунба заявил о попытке срыва президентских выборов в Абхазии…Для меня, если честно, новости из Абхазии, как новости из Африканских стран - ничего не понятно и имена африканские - Гунба, Мганга, Банумба и т.
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