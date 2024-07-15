Российский летчик рассказал, как украинцы планировали угнать Ту-22М3

Стратегический бомбардировщик ранее участвовал в операциях в Сирии и Грузии Российский летчик раскрыл детали попытки украинских спецслужб угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ, сообщает РИА Новости.
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