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Культурология.рф

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История и археология: Откуда взялись загадочные следы от телеги на камнях на островах Мальта и Гозо

История и археология: Откуда взялись загадочные следы от телеги на камнях на островах Мальта и Гозо

На обнаженных известняковых плато Мальты и ее соседнего острова Гозо находится одна из величайших загадок нашей планеты, которая уже сотни лет привлекает внимание исследователей и является предметом споров ученых.

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