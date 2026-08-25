История и археология: Откуда взялись загадочные следы от телеги на камнях на островах Мальта и Гозо

На обнаженных известняковых плато Мальты и ее соседнего острова Гозо находится одна из величайших загадок нашей планеты, которая уже сотни лет привлекает внимание исследователей и является предметом споров ученых.
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