На стадионе школы «Перспектива» прошел фестиваль «Алые погоны»

В школе Перспектива прошел фестивале «Алые погоны». Об этом сегодня сообщили в руководстве школы. — Это зрелищное мероприятие, ставшее уже традицией в нашей школе, ежегодно собирает учеников всех пяти кадетских классов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии