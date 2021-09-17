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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар торговался около трехнедельного максимума после недавней публикации сильных экономических данных из США

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар торговался около трехнедельного максимума после недавней публикации сильных экономических данных из США

В пятницу доллар торговался около трехнедельного максимума по отношению к большинству основных валют после недавней публикации сильных экономических данных из США, которые усилили ожидания более раннеВ пятницу доллар торговался около трехнедельного максимума по отношению к большинству основных валют после недавней публикации сильных экономических данных из США, которые усилили ожидания более раннего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США.

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