Утро на форекс и прогноз на день: Доллар торговался около трехнедельного максимума после недавней публикации сильных экономических данных из США

В пятницу доллар торговался около трехнедельного максимума по отношению к большинству основных валют после недавней публикации сильных экономических данных из США, которые усилили ожидания более раннеВ пятницу доллар торговался около трехнедельного максимума по отношению к большинству основных валют после недавней публикации сильных экономических данных из США, которые усилили ожидания более раннего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США.