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«Я всегда в рамках приличия»: Люся Чеботина прокомментировала обвинения в откровенных сценических нарядах

«Я всегда в рамках приличия»: Люся Чеботина прокомментировала обвинения в откровенных сценических нарядах

Люся Чеботина появилась на публике в по-настоящему роскошном образе. По информации Telegram-канала «Звездач», наряд певицы обошёлся ей более чем в миллион рублей.

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