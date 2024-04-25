Ямальчанка пять месяцев переводила мошенникам деньги. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, преступники вышли через WhatsApp на жительницу Лабытнанги и, представляясь сотрудниками налоговой инспекции Москвы, компании «Комплайн», а также менеджером банка «ForteBank», под предлогом возврата кредитных денежных средств, вложенных в инвестиции компании «Finiko», убедили потерпевшую перевести им денежные средства.