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Тен Хаг хочет продать Магуайра летом и направить деньги на обновление состава «МЮ». Фред уйдет как свободный агент, скорее всего

Защитник Харри Магуайр, вероятно, проводит последний сезон в «Манчестер Юнайтед». По данным The Guardian, главный тренер Эрик тен Хаг хочет, чтобы капитан команды был продан, а вырученные средства были направлены на обновление состава.

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