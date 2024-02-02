Армения нашла "лекарство" от нападения Баку, забыв про одну важную деталь

Александр Искандарян объяснил, почему правительство Армении стремится подписать мирный договор с АзербайджаномНе так давно власти Армении признались в том, что руководство Азербайджана торпедирует процесс подписания мирного договора.
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