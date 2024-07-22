В Челябинске два автобуса временно изменили маршруты

В Челябинске автобусы №22а и №28 временно изменили маршруты. Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, до 27 июля транспорт не сможет проехать по Барбюса от Дзержинского до Агалакова в связи с аварийными работами на сетях.
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