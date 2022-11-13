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Чемпионат Германии. «Фрайбург» примет «Унион», «Айнтрахт» в гостях у «Майнца»

Дортмундская «Боруссия» уступила «Боруссии» Менхенгладбах (2:4) в 15-м туре Бундеслиги. В субботу «РБ Лейпциг» на выезде обыграл «Вердер» (2:1), «Бавария» победила «Шальке» (2:0).

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