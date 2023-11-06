Изгнанные из Европы российские шпионы пожаловались Путину на жизнь в РоссииСотрудники российской разведки, изгнанные из стран Евросоюза после вторжения России в Украину, обратились с коллективным обращением к президенту Владимиру Путину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)