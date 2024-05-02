Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

869 подписчиков

В Северной Осетии учащиеся школы-интерната г.Алагира в рамках профориентационной экскурсии побывали в Госавтоинспекции

Чтобы познакомить детей с особенностями службы в отделения Госавтоинспекции, а также в рамках оперативно-профилактического мероприятия  «Водитель без права управления» сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Алагирскому району совместно членами Общественного совета и с педагогами организовали необычную познавательную экскурсию для учащихся 9-го класса школы-интерната г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх