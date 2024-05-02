В Северной Осетии учащиеся школы-интерната г.Алагира в рамках профориентационной экскурсии побывали в Госавтоинспекции

Чтобы познакомить детей с особенностями службы в отделения Госавтоинспекции, а также в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Водитель без права управления» сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Алагирскому району совместно членами Общественного совета и с педагогами организовали необычную познавательную экскурсию для учащихся 9-го класса школы-интерната г.