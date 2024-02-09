Путин: РФ видит неагрессивность Китая, несмотря на все "страшилки"

РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ Россия видит неагрессивность внешней политики Китая, несмотря на все "страшилки", которые про нее рассказывают, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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