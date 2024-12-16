Небензя: Зеленский в хамской манере отказался забирать более 600 военнопленных

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отказе забрать более 600 украинских военнопленных, что, по его словам, демонстрирует нежелание Киева двигаться к миру.
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