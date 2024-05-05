Mechanics VoiceOver показали больше закулисья озвучки It Takes Two Локализация игры It Takes Tw...

Mechanics VoiceOver показали больше закулисья озвучки It Takes TwoЛокализация игры It Takes Two от студии неофициальной локализации Mechanics VoiceOver вышла несколько месяца назад, но Механики продолжают делиться процессом записи источник.
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