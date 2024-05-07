Пушков: Шольц не стал участвовать в «спектакле» Макрона в Париже

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не посетил «ярмарку тщеславия», которую президент Франции Эммануэль Макрон организовал во время визита в Париж председателя КНР Си Цзиньпина, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
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