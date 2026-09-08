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Два человека погибли, еще один пострадал при атаке ВСУ на Крым

Два человека погибли, еще один пострадал при атаке ВСУ на Крым

Два человека погибли, еще один пострадал при атаке ВСУ на Симферопольский район Крыма. Об этом стало известно 8 сентября.

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