Два человека погибли, еще один пострадал при атаке ВСУ на Крым

Два человека погибли, еще один пострадал при атаке ВСУ на Симферопольский район Крыма. Об этом стало известно 8 сентября.
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