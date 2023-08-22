Иноагент Моргенштерн признался, что пожалел об эмиграции в США и хочет вернуться в Россию.На своём YouTube-канале он заявил, что его разочаровала работа с американскими музыкантами из-за чрезмерного капитализма и "отсутствия человечности".
"Я скучаю по Родине"
Комментарии
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Нина
Продажный "петушок" просится в Россию, чтобы создать новую гниль. Вне России оно и там стало не нужным, не тот гонорар идёт. Вот и вся причина его соплей.
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1 час.
Надежда Белугина
Ни один хозяин, избавившись от мусора, не заметает потом его обратно. Это подобие человека обновляющейся России зачем?
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23 мин.
саша пупкин
Нененене, сиди там.
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10 мин.
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