Никогда такого не было, и вот опять Шестого мая 2025 года в Германии избрали канцлера, по-нашему – главу правительства.
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Никогда такого не было, и вот опять Шестого мая 2025 года в Германии избрали канцлера, по-нашему – главу правительства.
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