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Татар-информ

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В казанском сквере Толстого возложили цветы к бюсту писателю

В казанском сквере Толстого возложили цветы к бюсту писателю

В сквере имени Льва Толстого в Казани прошло традиционное возложение цветов к памятнику писателю. Сегодня исполнилось 198 лет со дня его рождения.

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