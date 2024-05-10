Microsoft объявила о скором запуске мобильного магазина Xbox и назвала решение о з...

Microsoft объявила о скором запуске мобильного магазина Xbox и назвала решение о закрытии студий “необычайно тяжелым”Несмотря на последние изменения, Bethesda остается для компании чрезвычайно важным активом, подчеркнула Бонд.
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