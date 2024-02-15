В НИТУ МИСИС разработали нейроимплантат для восстановления спинного мозга после травмы

Травмы спинного мозга ежегодно получают до 500 тысяч человек во всем мире. Наибольшее количество осложнений при таких повреждениях отмечается в крупных промышленных городах, одним из которых является Москва.
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