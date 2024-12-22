«Движения импотентов вокруг голой женщины»: Онуфриенко о действиях стран ЕС против России

Европейские государства активно рассматривают возможность отправки своих вооруженных сил на Украину в случае установления перемирия, однако идеи о выделении миротворческого контингента «под эгидой НАТО» не обсуждаются, сообщает The Washington Post.
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