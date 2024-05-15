Из прокурора в губернаторы. Демешина назначили "временным" главой Хабаровского края

Замгенпрокурора неоднократно приезжал в Алтайский край Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин назначен временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края вместо ушедшего на пост министра спорта РФ Михаил Дегтярева.
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