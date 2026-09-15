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Bank of America ожидает падения комиссий инвестиционного банкинга минимум на 10%

Bank of America ожидает падения комиссий инвестиционного банкинга минимум на 10%

Bank of America ожидает, что комиссии инвестиционно-банковского подразделения в третьем квартале снизятся как минимум на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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