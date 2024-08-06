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Дуайт Ховард: «Злюсь, что «Лейкерс» не сохранили состав 2020 года»

Калифорнийцы стали чемпионами, победив после рестарта сезона в «пузыре». «Я понял, что мы станем чемпионами, когда команда была в Китае.

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